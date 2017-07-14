Dolar/TL güne nasıl başladı?

Dolar/TL, güne yatay bir başlangıç yaparak 3,5670 seviyesinde dengelendi.

Dün, doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kaybetmesine paralel 3,5605 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin hemen altında 3,5658'den tamamladı.

Dolar/TL, iki günlük değer kaybının ardından bugüne yatay bir başlangıç yaptı ve saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 3,5670 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,18 artışla 4,0736'dan, sterlin/TL'de yüzde 0,20 yükselişle 4,6231'den işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, dün ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nde düzenlenen oturumda, ülke ekonomisinin büyümeye devam edeceğini belirterek, "Daha önceki genişleme dönemlerini izleyen ekonomik resesyonlar, enflasyonun kabul edilemez seviyelere yükselmesinden kaynaklandı. Şu anda çok farklı bir durumla karşı karşıyayız." dedi. Yellen, enflasyona yönelik risklerin çift yönlü olduğunu vurgulayarak, bilançoyu finansal piyasaları etkilemeden küçültmek için gerekeni yapacaklarını kaydetti.

Yellen'ın açıklamalarının ardından küresel piyasalar pozitif seyrini korudu, dolar endeksi ise dar bant içinde yatay bir seyir izledi.

Yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,6000 seviyesinin direnç, 3,5650 ve 3,5550 seviyelerinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.