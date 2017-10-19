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Dolar/TL, güne düşüşle başladı

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 3,6680 seviyesinde dengelendi.

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Dolar/TL, güne düşüşle başladı

Dün doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 artışla 3,6784'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne sınırlı da olsa düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 3,6680 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL, yatay seyirle 4,3370'ten, sterlin/TL de yüzde 0,1 düşüşle 4,8510'dan işlem görüyor.

Brexit ile ilgili görüşmelerde ilerleme sağlanamaması ve İspanya'daki belirsizliklerin devam etmesine karşın bugün başlayacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde avro/dolar paritesi 1,18'in üzerinde alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise AB Liderler Zirvesi'nden gelecek haberler ve ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,6900 seviyesinin direnç, 3,6330 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler: Dolar/TL, Avro
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