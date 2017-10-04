Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dün küresel piyasalarda doların diğer para birimlerine karşı değer kazanmasına paralel dolar/TL, 3,5933'e kadar yükselirse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 3,5711'den tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan ve 3,56 sınırına kadar gerileyen dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla 3,5640'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 4,1950'den, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 4,7317'den işlem görüyor.

Dün dolar endeksi 94 sınırına kadar yükselmesinin ardından kazançlarını geri vererek, bugün 93,5 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise hizmet sektörü PMI ile ABD’de açıklanacak özel sektör istihdam verilerinin, akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin yapacakları konuşmaların takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,60 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 3,55'in altında kapanışlar yaşanması durumunda 3,5250 ve 3,5150 seviyelerin destek olarak öne çıkacağını dile getirdi.