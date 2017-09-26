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Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dolar/TL güne düşüşle başlamasının ardından 3,53'ün üzerinde işlem görüyor.

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Dolar/TL güne düşüşle başladı

Haftanın ilk işlem gününe 3,50'nin altında başlayan dolar/TL, dolar endeksinin diğer para birimlerine karşı değer kazanmasına paralel artarak 3,5528 ile son 1,5 ayın en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,39 artışla 3,5472'den tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan ve Asya piyasalarında 3,55'in üzerini gören dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla 3,5342'den alıcı buluyor.

Pazar günü Almanya'da gerçekleşen parlamento seçimlerini Başbakan Angela Merkel'in liderliğindeki partinin kazanması piyasa beklentilerine uyumlu olsa da partinin 2013 seçimlerine göre oy kaybetmesi koalisyona yönelik endişeleri bir miktar arttırdı. Dün avro/dolar paritesi 1,1833 yaklaşık 4 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Bugüne 1,18'in üzerinden başlayan avro/dolar paritesi şu dakikalarda yatay bir seyirle 1,1852 seviyelerinde bulunuyor.

Avro/TL, Asya piyaalarında 4,2135 ile tüm zamanların zirvesini görse de şu dakikalarda yüzde 0,83 azalışla 4,1850 seviyesinden, sterlin/TL de yüzde 0,23 düşüşle 4,7695'ten alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda yükselen jeopolitik risklerle gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kayıplarının yaşandığını, artan petrol fiyatlarının da TL varlıklar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,5150 seviyesinin destek konumunda takip edileceğini aktaran analistler, 3,55'in ise direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

Etiketler: Dolar/TL
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