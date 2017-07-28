  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 3,5320 seviyesinde dengelendi.

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Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faizlerde değişiklik yapmamasının ardından 3,52 sınırına kadar gerileyen dolar/TL, bu seviyeden gelen alımlarla yükselişe geçti ve günü yüzde 0,07 artışla 3,5363'ten tamamladı.

Dolar/TL, haftanın sonra işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,10 azalışla 3,5320'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 4,1344'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,08 düşüşle 4,6196'dan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri değiştirmemesinin ardından makroekonomik verilerin ve siyasi gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisinin artacağını belirterek, bugün yoğun veri akışının izleneceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de 2'inci çeyrek büyüme verilerinin piyasaların odak noktasında olduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5190 seviyesinin destek, 3,5550'nin ise direnç olarak öne çıkacağını kaydetti.

Etiketler: Dolar/TL
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