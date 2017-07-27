Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dün, Fed'in faiz kararı öncesinde 3,5787 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, Fed'in faizlerde değişiklik yapmamasının ardından hızla düşüşe geçerek günü yüzde 1,03 azalışla 3,5340'tan tamamladı.

Dolar/TL, dünkü hızlı düşüşün ardından bugüne de zayıf bir seyirle başladı ve saat 10.30 itibarıyla yaklaşık yüzde 0,1 azalışla 3,5350'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,15 değer kaybederek 4,1457'den, sterlin/TL ise yüzde 0,04 artışla 4,6450'den alıcı buluyor.

Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) temmuz ayı toplantısında, beklendiği gibi, yüzde 1,00-1,25 aralığındaki faizlerde değişiklik yapılmadı. Karar metninde, piyasaların en çok dikkatini çeken nokta ise bilanço küçültme programının zamanlamasına yönelik ifade değişikliği oldu. "FOMC, bilançosunu normalleştirme programına, ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde görece yakında başlamayı öngörüyor" ifadesine yer verilen bildiride, geçen ay ise "görece yakında" yerine "bu yıl" ifadesi kullanılmıştı.

Analistler, Fed'in politika faizini sabit tutmasının ardından doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybettiğini söyledi. Karar sonrası 93,37 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi, bugüne de değer kaybıyla başlamasının ardından haziran 2016'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Endeks şu dakikalarda yüzde 0,20 azalışla 93,50'de dengelendi.

Avro/dolar paritesi ise Fed kararları sonrasında yükseliş eğilimi devam ettirdi. Sabah saatlerinde 1,1770 ile Ocak 2015'ten bu yana en yüksek seviyesini gören parite şu dakikalarda yüzde 0,08 azalışla 1,1720'den alıcı buluyor.

Analistler, ABD'deki toptan stoklar ve dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5190 seviyesinin destek, 3,5550'nin ise direnç olarak öne çıkacağını kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistler, TCMB'nin bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısından faiz değişikliği beklemiyor.