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Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dolar/TL güne düşüşle başlamasının ardından 3,55'in hemen üzerinde dengelendi.

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Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dün, haziran ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasının etkisiyle 3,5190 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmasına paralel yükselişe geçti ve günü yüzde 1,02 artışla 3,5571'den tamamladı.

Dolar/TL, bugün Asya piyasalarında en yüksek 3,5629'u görmesinin ardından düşüşe geçerek saat 10.30 itibarıyla 3,5505 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,20 azalışla 4,0351'den, sterlin/TL yüzde 0,15 değer kaybıyla 4,5960'tan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de bugün 4 Temmuz Bağımsızlık Günü nedeniyle resmi tatil olduğunu ve piyasaların kapalı olacağını anımsatarak, Astana'da bugün başlayacak Suriye ile ilgili görüşmelerin ve Katar krizi ile ilgili gelişmelerin piyasaların odak noktasında olduğunu kaydetti.

ABD'de dün açıklanan ISM imalat sanayi endeksinin 3 yılın zirvesine çıkmasının ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği artırdığını, bunun da doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmasına neden olduğunu söyleyen analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5580 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu, bu seviyenin aşılması durumunda 3,60'ın gündeme gelebileceğini belirterek, 3,5360'ın ise destek konumuna geldiğini ifade etti.

Etiketler: Dolar/TL
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