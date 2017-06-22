Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dün, gün içinde 3,5489 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel düşüşe geçti ve günü yüzde 0,39 azalışla 3,5303'ten tamamladı.

Dolar/TL, dünkü düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,20 azalışla 3,5240'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,10 değer kaybıyla 3,9390'dan, sterlin/TL de yüzde 0,15 azalışla 4,4690'dan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Philadelphia Şubesi Başkanı Patrick Harker, dün, Fed'in 4,5 trilyon dolarlık bilançosunu küçültmeye başlaması gerektiğini, ilk adımın ise Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) eylül toplantısında atılmasının zamanlama açısından uygun olabileceğini kaydetti. Harker, ayrıca Fed'in bilançosunu küçültmeye başlarken, kademeli faiz artışına ara vermesinden yana olduğunu da söyledi.

Analistler, bilanço küçültme tartışmalarının uzunca bir süre piyasaların gündemini meşgul etmeye devam edeceğini belirterek, açıklama sonrasında Fed'in bu yıl sonuna kadar başka faiz artışı yapmayacağı beklentilerinin artmasıyla dolar endeksinin 97,43'e kadar gerilediğini kaydetti. Dolar endeksi şu dakikalarda 97,50 seviyelerinde yatay bir seyir izliyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Jerome Powell'in saat 17.00'de yapacağı konuşmanın piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,55'in direnç, 3,4750'nin ise destek olarak öne çıktığını söyledi.