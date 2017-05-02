  • 02 MAYIS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 26º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.536
    EURO 3.861
  • BIST 95180.25
    ALTIN 142.691
Buradasınız : » » Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dolar/TL güne düşüşle başladı

Güne düşüşle başlayan dolar/TL, 3,55'in altında dengelendi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dolar/TL güne düşüşle başladı

Güne düşüşle başlayan dolar/TL, 3,55'in altında dengelendi.

Dün ABD'de açıklanan ISM imalat Sanayi Endeksi'nin beklentilerin altında kalmasının ardından uluslararası piyasada 3,5460-3,5580 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,08 artışla 3,5543'ten tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan dolar/TL, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,36 azalışla 3,5415'ten alıcı bulurken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 düşüşle 3,8665'ten, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kaybıyla 4,5610'dan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün başlayacak ve kararı yarın açıklanacak toplantısının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, karar metninde özellikle Fed'in bilançosuna ilişkin değişikliklerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Etiketler: dolar, döviz kurları, Dolar bugün ne kadar?
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER