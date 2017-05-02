Dolar/TL güne düşüşle başladı

Güne düşüşle başlayan dolar/TL, 3,55'in altında dengelendi.
Dün ABD'de açıklanan ISM imalat Sanayi Endeksi'nin beklentilerin altında kalmasının ardından uluslararası piyasada 3,5460-3,5580 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,08 artışla 3,5543'ten tamamladı.
Bugüne düşüşle başlayan dolar/TL, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,36 azalışla 3,5415'ten alıcı bulurken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 düşüşle 3,8665'ten, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kaybıyla 4,5610'dan işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün başlayacak ve kararı yarın açıklanacak toplantısının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, karar metninde özellikle Fed'in bilançosuna ilişkin değişikliklerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.