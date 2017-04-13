Dolar/TL güne düşüşle başladı

Küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel değer kaybeden dolar/TL, dün 3,6470 seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü önceki kapanışına göre yüzde 1,36 azalışla 3,6487'den tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan ve son bir haftanın en düşük seviyesi olan 3,6415'i gören dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,10 düşüşle 3,6462'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,14 azalışla 3,8923'ten, sterlin/TL ise yatay seyirle 4,5855'ten alıcı buluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün verdiği mülakatta, doların değerlenmesinin Amerikalı şirketlerin rekabet gücüne zarar verdiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) düşük faiz politikasını beğendiğini ifade etti. Açıklama sonrasında 100,09 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi şu dakikalarda 0,52 değer kaybıyla 100,24 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler bugün, yurt içinde menkul kıymet, para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, Michigan Tüketici Güven Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin ve jeopolitik risklerin takip edileceğini kaydetti.

Hafta sonu gerçekleştirilecek referandum öncesinde TL varlıklardaki pozitif seyrin devam edeceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,7340 seviyesinin önemli direnç, 3,6250 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu dile getirdi.