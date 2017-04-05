Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dolar/TL, dün küresel piyasalarda artan dolar talebine bağlı olarak 3,6890 seviyesine kadar yükselmesinin ardından günü önceki kapanışına göre yüzde 0,95 artışla 3,6787'den tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan dolar/TL, saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,20 değer kaybıyla 3,6710'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 3,9250'den, sterlin/TL ise dünkü kapanış seviyesine yakın 4,5700'dan işlem görüyor.

ABD'de dün açıklanan makroekonomik veriler arasında öne çıkan fabrika siparişlerinin, beklentiler doğrultusunda gelmesinin ardından dolar endeksi 100-101 bandındaki dalgalı seyrini devam ettirdi. Şu dakikalarda dolar endeksi yüzde 0,10 düşüşle 100,46 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak hizmet sektörü Satın Alma Yöneticiler Endeksi (PMI) ile ABD'de özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini belirterek, akşam saatlerinde açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının dolar kurunun yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.

Ayrıca yarın başlayacak ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesinin hafta boyunca gündemi meşgul edeceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,7100 seviyesinin direnç, 3,6500 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.