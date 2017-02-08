Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dolar/TL, dün 3,6744 seviyesine kadar gerilemesinin ardından küresel piyasalarda artan dolar talebine paralel yükselişe geçti ve günü yüzde 1,7 değer kazancıyla 3,7436 seviyesinden tamamladı.

Yeni güne düşüşle başlayan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,11 azalışla 3,7350 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,26 değer kaybıyla 3,9990, sterlin/TL de yüzde 0,19 düşüşle 4,6740'tan işlem görüyor.

ABD'de dün açıklanan dış ticaret açığının aralıkta yüzde 3,1 gerileyerek son 3 ayın ilk düşüşünü kaydetmesine, JOLTS Açık İş Sayısı ve tüketici kredilerinin de beklentilerin altında kalmasına karşın 100,7'ye kadar yükselen dolar endeksi, bugün 100,4 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde saat 10.00'da açıklanacak sanayi üretimi verisinin piyasalar tarafından yakından takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, dolar/TL için 3,7550'nin direnç, 3,7000 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.