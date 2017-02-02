  • 02 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dolar/TL güne düşüşle başladı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına gitmemesi sonucu güne düşüşle başlayan dolar/TL, 3,76'nın üzerinde işlem görüyor.

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Dolar/TL güne düşüşle başladı

Son iki işlem gününde 3,75-3,80 dar bandında hareket eden dolar/TL, dün yatay bir seyir izledi ve günü 3,77'nin üzerinde tamamladı.

Bugüne değer kaybıyla başlayan dolar/TL, 3,7571'e gerilemesinin ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,21 düşüşle 3,7650 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 4,0650, sterlin/TL de yüzde 0,04 azalışla 4,7730'dan işlem görüyor.

Analistler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı karar metnine göre FOMC üyelerinin politika faizini yüzde 0,50-0,75 aralığında sabit tutma kararını oy birliğiyle aldığını hatırlatarak, karar sonrasında küresel piyasalarda dolara olan talebin azaldığını kaydetti.

Analistler, karar sonrası dolar endeksinde başlayan değer kayıplarının bugün de devam ettiğini, buna paralel dolar/TL'de değer kayıpları yaşandığını ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL için 3,7550 seviyesinin destek, 3,8080 seviyesinin ise direnç olarak önce çıktığını bildirdi.

 

Etiketler: Dolar/TL
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