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Dolar/TL güne düşüşle başladı

Güne düşüşle başlayan dolar/TL, 3,52'nin altında dengelendi.

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Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dün güne 3,52 seviyelerinden başlayan dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) faiz oranları değiştirmemesinin ardından 3,5427'yi görse de bu seviyelerde tutunamadı ve günü 3,5298'den tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayarak 3,51 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 3,5175'ten işlem görürken, avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 3,6630 seviyesinden ve sterlin/TL ise yüzde 0,3 gerileyerek 4,3512'den alıcı buluyor.

Analistler, dün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, "Rusya, İran ve Türkiye, Suriye krizinin çözümünde garantörlük yapmaya hazır." açıklamasının ardından Türk lirası üzerindeki baskıların hafiflediğine dikkati çekerek, jeopolitik risk algısını azaltacak bu tip açıklamaların devam etmesi durumunda dolar/TL'deki geri çekilmelerin sürebileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güven endeksi, ABD' de ikinci el konut satışları başta olmak üzere gelecek verilerin piyasalar üzerinde etkili olabileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,4680 seviyesinin destek, 3,5340 seviyesinin direnç konumuna geldiğini belirtti. AA

Etiketler: dolar, düşüş, denge, tcmb, ppk
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