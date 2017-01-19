Dolar/TL 3,80'in altında dengelendi

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), yeni bir müdahale aracı olarak değerlendirilen döviz takas piyasasını (swap) devreye sokması ve haftalık repo ihalesi açmamasının ardından 3,7559'a kadar gerileyen dolar/TL akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamaları ile yükselişe geçti.

Yellen'ın açıklamalarının ardından küresel piyasalarda artan dolar talebine bağlı olarak yükselen dolar/TL, günü 0,9 artışla 3,7938'den tamamladı.

Dolar/TL, sabah saatlerinde Asya piyasalarındaki alımlarla en yüksek 3,8164'ü görse de bu seviyelerde tutunamadı ve saat 10.20 itibarıyla 3,7980 seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 primle 4,0450'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 artışla 4,6650'den alıcı buluyor.

TCMB Beklenti Anketindeki enflasyon tahminlerinin gelecek hafta gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde piyasaların odak noktasında olacağına değinen analistler, dolar/TL için, 3,8170 seviyesinin direnç, 3,7520 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.