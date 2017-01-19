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Buradasınız : » » Dolar/TL 3,80'in altında dengelendi

Dolar/TL 3,80'in altında dengelendi

Dolar/TL, güne yatay başlayarak 3,80'in altında dengelendi.

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Dolar/TL 3,80in altında dengelendi
Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), yeni bir müdahale aracı olarak değerlendirilen döviz takas piyasasını (swap) devreye sokması ve haftalık repo ihalesi açmamasının ardından 3,7559'a kadar gerileyen dolar/TL akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamaları ile yükselişe geçti. 
 
Yellen'ın açıklamalarının ardından küresel piyasalarda artan dolar talebine bağlı olarak yükselen dolar/TL, günü 0,9 artışla 3,7938'den tamamladı.
 
Dolar/TL, sabah saatlerinde Asya piyasalarındaki alımlarla en yüksek 3,8164'ü görse de bu seviyelerde tutunamadı ve saat 10.20 itibarıyla 3,7980 seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 primle 4,0450'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 artışla 4,6650'den alıcı buluyor. 
 
TCMB Beklenti Anketindeki enflasyon tahminlerinin gelecek hafta gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde piyasaların odak noktasında olacağına değinen analistler, dolar/TL için, 3,8170 seviyesinin direnç, 3,7520 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.
 
Etiketler: Dolar/TL
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