Dolar/TL 3,79'un üzerinde

Dün güne yükselişle başlayan ve 3,9296'yı gören dolar/TL, Merkez Bankasının 1 hafta vadeli repo ihalesi açmamasının ardından düşüşe geçti. Uluslararası piyasalarda dolar endeksinin değer kaybetmesinden bulduğu destekle düşüş hızını artıran dolar/TL, 3,7491'e geriledi ve günü 3,7611'den tamamladı.

Bugün Asya piyasalarında 3,7597'den alıcı bulan dolar/TL, yurt içi piyasalar açıldığında 3,8163'ü görse de Merkez Bankasının repo ihalesi açmamasıyla 3,7779'a kadar geriledi. Dolar/TL, saat 11.00 itibarıyla 3,7940'ten alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,90 artışla 4,0340 ve sterlin/TL de yüzde 0,70 yükselişle 4,6175'ten işlem görüyor.

Analistler, TCMB'nin 1 hafta vadeli repo ihalesi açmayarak TL likiditesini sıkılaştırmasının, kurlar üzerinde baskı oluşturduğunu, uluslararası piyasada doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesinin de dolar/TL'deki düşüşü desteklediğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'deki düşüşün sürmesi durumunda 3,7440 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, olası yükselişlerde 3,8386 seviyesinin direnç olarak takip edileceğini bildirdi.