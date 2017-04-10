Dolar/TL 3,72'nin üzerinde dengelendi

Dolar/TL güne düşüşle başlayarak 3,72'nin hemen üzerinde dengelendi.

Cuma günü, 3,7500'i test etmesine karşın bu seviyeleri aşamayan dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,44 artışla 3,7287'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,20 düşüşle 3,7210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,39 artışla 3,9407'den, sterlin/TL ise yüzde 0,17 azalışla 4,6098'den alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi ise son bir ayın en düşük seviyesi olan 1,0571'i görmesinin ardından yatay bir seyirle 1,0586 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping geçen haftaki görüşmesinden küresel ekonomiyi olumsuz etkileyecek bir sonuç çıkamamasının piyasaları rahatladığını kaydetti.

ABD'nin Suriye'deki hava üssü saldırısının ardından ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (PACOM) Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubuna Avustralya seyahatini iptal edip Kore sularına dönmesi emrini vermesinin kısa vadede küresel piyasalar açısından jeopolitik risklerin yükselmesine sebep olduğuna işaret eden analistler, bu durumun kıymetli metal ve emtia fiyatlarında yükselişlere neden olabileceğini dile getirdi.

Analistler bugün yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi Sentix yatırımcı güven endeksi ve ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen'ın konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,7430 ve 3,7670 seviyelerinin önemli dirençler olduğunu, 3,6970 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini söyledi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketine katılan ekonomistlerin şubatta arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 2, medyanı ise yüzde 1,8 oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde eksi 0,3 ila 4,4 aralığında yer aldı.

Öte yandan, şubat ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 3,0, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,8 artacağı tahmin ediliyor.