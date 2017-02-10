  • 10 ŞUBAT 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Dolar/TL 3,69'un altında işlem görüyor

Dolar/TL 3,69'un altında işlem görüyor

Güne yatay başlayan dolar/TL, 3,69'un altında işlem görüyor.

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Dolar/TL 3,69un altında işlem görüyor

Dolar/TL, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın, "Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda bütün araçlarını kullanmaya devam edecek" açıklamasının ardından gerileyerek günü yüzde 0,89 değer kaybıyla 3,6836'dan tamamladı.

Yeni güne yatay başlayan dolar/TL, saat 10.25 itibarıyla 3,6831 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,13 gerileyerek 3,9262, sterlin/TL ise 4,6061'den işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün hava yolu şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, "Amerikan iş yerlerinin genel vergi yükünü azaltmak büyük bir adım ve işler yolunda gidiyor. Belirlenen takvimin çok önünde olduğumuza inanıyorum. Önümüzdeki 2 veya 3 hafta içinde vergi açısından fevkalade bir şey açıklayacağız." ifadesini kullandı.

Analistler, Trump'ın açıklamalarının ardından dolar endeksinde yaşanan yükselişin kalıcı olmadığını vurguladı. Dolar endeksi, şu dakikalarda yatay seyirle 100,66 seviyelerinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde veri akışının zayıf olacağını, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi Güven Endeksi verisinin takip edileceğini belirten analistler, dolar/TL'de 3,7250 seviyesinin direnç, 3,65'in ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler: Dolar/TL
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