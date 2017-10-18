Dolar/TL 3,67 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 3,67 seviyesinden işlem görüyor.

Dün güne yükselişle başlayan ve 3,6904'ü gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 3,6675'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne dünkü kapanış seviyesinden başlamasının ardından en yüksek 3,6734'ü görürken, saat 10.00 itibarıyla 3,6710'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 4,3151'den, sterlin/TL de yüzde 0,06 azalışla 4,8359'dan işlem görüyor.

Brexit ile ilgili görüşmelerde ilerleme sağlanamaması ve İspanya'daki belirsizliklerin devam etmesiyle düşüşüne 5'inci gününe taşıyan avro/dolar paritesi şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1,1757 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yurt içine veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında açıklanacak verilerin yanında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,70 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, olası düşüşlerde 3,62 ve 3,60'ın destek olarak izleneceğini dile getirdi.