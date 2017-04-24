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Buradasınız : » » Dolar/TL, 3,59'un altına düştü

Dolar/TL, 3,59'un altına düştü

Güne düşüşle başlayan dolar/TL, 3,59'un altına gerileyerek 3,5885 seviyelerinden alıcı buluyor.

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Dolar/TL, 3,59un altına düştü

Güne düşüşle başlayan dolar/TL, 3,59'un altına gerileyerek 3,5885 seviyelerinden alıcı buluyor.

Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar/TL, 3,5878'i görmesinin ardından saat 12.20 itibarıyla yüzde 0,8 azalışla 3,5895 seviyelerinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,07 azalışla 3,9028, sterlin/TL ise yüzde 0,87 değer kaybıyla 4,6071'den işlem görüyor.

Dolar endeksi de bugün yaklaşık 5,5 ayın en düşük seviyesi olan 98,79'a kadar gerilese de saat 12.20 itibarıyla 99'un hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 85. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı, nisan ayı iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanımı verilerinin izleneceğini kaydetti.

Yurt dışında ise Almanya'da nisan ayı IFO iş dünyası güven endeksi ve ABD'de mart ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,60'ın altında kapanışların olması durumunda 3,5750 seviyesini önemli destek, 3,6350 seviyesinin ise direnç konumunda olacağını dile getirdi. 

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