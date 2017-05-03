Dolar/TL 3,53 seviyelerinde dengelendi

Güne yatay başlayan dolar/TL, açıklanan enflasyon verisinin ardından 3,5320 seviyesinde dengelendi.

Dün 2017'nin en düşük seviyesi olan 3,5195 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,77 değer kaybıyla 3,5271'den tamamladı.

Yurt içinde açıklanan nisan ayı enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda yıllık 11,87'ye yükselmesinin ardından sakin bir seyir izleyen dolar/TL, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 3,5320'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 3,8550'den, sterlin/TL de dünkü kapanış seviyesine yakın 4,5650'den işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün 21.00'de açıklanacak faiz kararının takip edileceğini belirterek, karar metninde, Fed'in bilançosuna ilişkin değerlendirmelerin yatırımcıların odak noktasında olacağını söyledi.

Bugün Avro Bölgesi büyüme, ABD'de ADP özel sektör istihdam ve ISM imalat dışı endeks verilerinin izleneceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5160 seviyesinin destek, 3,5750 seviyesinin direnç konumuna geldiğini bildirdi. AA