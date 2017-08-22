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Buradasınız : » » Dolar/TL 3,50'nin altında işlem görüyor

Dolar/TL 3,50'nin altında işlem görüyor

Küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel değer kaybeden dolar/TL, 3,4975 liradan alıcı buluyor.

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Dolar/TL 3,50nin altında işlem görüyor

Küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel değer kaybeden dolar/TL, 3,4975 liradan alıcı buluyor.

Dün, 27 Haziran'dan bu yana ilk defa 3,50 seviyesinin altına gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 azalışla 3,4963'ten tamamladı.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde 3,4948'i gören dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yatay seyirle 3,4975'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,06 azalışla 4,1296'dan, sterlin/TL de yüzde 0,06 düşüşle 4,5083'ten işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi, dün günü 1,18 seviyesinin üzerinde tamamlamasının ardından bugüne değer kaybıyla başladı. Parite şu dakikalarda yüzde 0,12 azalışla 1,1801'den alıcı bulurken, dolar endeksi ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 93,17 seviyesinde yer alıyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği 2 ve 10 yıllık tahvil ihalelerinin, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksi ve ABD'de Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,4750 seviyesinin destek, 3,5150'nin ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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