Dolar/TL, 3,45 seviyelerinde yatay seyrediyor.

Kuzey Kore'nin füze denemesinin ardından dün piyasalarda jeopolitik risk algısının yükseldiği ve doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında yükselişe geçtiği görülürken, güvenli liman olarak görülen altına olan talebin de artması dikkati çekti.

Dolar/TL, dün yükselen risk algısıyla birlikte 3,4580'e kadar yükseldi ancak daha sonra 3,45'in altına gerileyerek günü 3,4480 seviyesinden tamamladı. Kuzey Kore geriliminin azalmasıyla bugüne yatay seyirle başlayan dolar/TL, 3,4380'e geriledikten sonra 3,4515'e kadar yükseldi . Dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla 3,4502 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Kuzey Kore'nin füze denemesinin ardından yükselen jeopolitik tansiyonun bir miktar yatıştığını ve buna bağlı olarak küresel risk iştahında artış gözlendiğini belirtti. Asya borsalarındaki yükselişin ardından Avrupa borsalarının da güne iyi başladığını kaydeden analistler, bugün ABD ikinci çeyrek büyümesinin beklendiğini, dolar/TL'nin 3,4380 seviyesinin destek, 3,4800 ve 3,5000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.