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Dolar/TL, 2 haftanın en düşüğünde

Dolar/TL, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından 3,5343 ile 2 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

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Dolar/TL, 2 haftanın en düşüğünde

Asya piyasalarında güne 3,5664 seviyesinden başlayan dolar/TL, öğleden sonra ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması ile düşüşe geçti. Dolar/TL, 3,5343 ile 3 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından saat 16.10 itibarıyla 3,5365 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,30 değer kaybıyla 4,0555'ten, sterlin/TL de 0,25 azalışla 4,6020'den alıcı buluyor.

ABD'de enflasyon haziran ayında yıllık 1,6 artış ile beklentilerin altında kalırken, perakende satışlar verisi de haziranda yüzde 0,2 gerileyerek tahminlerin altında gerçekleşti.

Analistler, açıklanan veriler sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı ve bilanço küçültme adımlarına ilişkin beklentilerin azaldığını, buna bağlı olarak da doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybettiğini ifade etti.

Gelişmekte olan ülke para birimleri arasında Güney Afrika randı yüzde 1,52 değer kazancıyla öne çıkarken, Güney Afrika randını yüzde 0,96 ile Rus rublesi, yüzde 0,78 ile de Türk lirası izledi.

Etiketler: Dolar/TL, asya piyasaları
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