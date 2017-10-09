'Dolardaki artış jeopolitik endişelerden kaynaklanıyor'

Yaklaşık bir ay önce 3,39 lira civarında olan dolar kuru, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan vize krizinin ardından, 3,70 lira seviyesine kadar yükseldi.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Uysal, dövizdeki hareketliliği, "Jeopolitik endişelerden kaynaklanan geçici bir etki olabilir'' sözleriyle değerlendirdi.

Uysal, bir yabancı haber ajansına yaptığı açıklamada, döviz likiditesi ile ilgili herhangi bir sıkıntı bulunmadığının da altını çizdi.

Uysal, Türk lirasının da reel bazda bakıldığında oldukça rekabetçi seviyelerde olduğuna dikkat çekti.