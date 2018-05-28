Dolarda sert düşüş

Dolar/TL TCMB'nin sadeleşme kararının ardından 4,59'un altına indi. TCMB'nin para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlandığını ve uygulamaya 1 Haziran 2018'de başlanacağını bildirmesinin ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçen dolar/TL 4,59'un altına geriledi.

Açıklama sonrasında dolar/TL, saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,6 değer kaybederek 4,5870'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 2,3 değer kaybıyla 5,3580'den, sterlin/TL de 2,4 düşüşle 6,1130'dan satılıyor.

Analistler, TCMB'nin sadeleşme adımının piyasalar tarafından olumlu karşılandığını ve bu durumun döviz kurlarında gerilemeye neden olduğunu kaydetti.

TCMB yaptığı duyuruda bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının Merkez Bankası politika faizi olacağını belirterek şu açıklamayı yapmıştı.

"Bu oran, mevcut fonlama faizine (yüzde 16,50) eşitlenecektir. Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla eksi/artı 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir. Yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018'de başlanacaktır. Teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır."

Kaynak: AA