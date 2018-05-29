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Dolarda düşüş sürüyor

Bankalararası piyasanın açılışında 4,5555’e kadar gerileyen Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 4,5710 seviyesinde dengelendi.

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Dolarda düşüş sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta başlayan politika adımlarına dün de devam ederek sadeleşmeye gitmesinin ardından hızlı bir şekilde düşüş kaydeden dolar/TL, günü yüzde 2,58 azalışla 4,5825'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından bankalararası piyasanın açılışında 4,5555'i gördü ve saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 4,5710 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 düşüşle 5,3120’den, sterlin/TL de yüzde 0,2 azalışla 6,0870'ten işlem görüyor.

Dolar/TL’de 4,40 seviyeleri gündeme gelebilir

TCMB, dün yaptığı açıklamada, para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlandığını ve uygulamaya 1 Haziran 2018'de başlanacağını bildirdi.

Analistler, açıklamanın ardından Türk lirası varlıkların değer kazandığını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 4,40 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Dün ABD ve İngiltere piyasalarının resmi tatil dolayısıyla kapalı olduğunu anımsatan analistler, bugün uluslararası piyasalarda hareketliliğin artabileceğini söyledi.

Kaynak: AA

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