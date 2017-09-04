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Dolar yükselişe geçti

Dolar/TL, yurt içinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde, uluslararası piyasalarda 3,43'ün üzerinde seyrediyor.

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Dolar yükselişe geçti

Dolar/TL, yurt içinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde, uluslararası piyasalarda 3,43'ün üzerinde seyrediyor.

Dolar/TL, cuma günü ABD'de ağustos tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesinin ardından 3,4175'e kadar gerileyerek yılın en düşük seviyesini gördü ve daha sonra 3,42'nin üzerinde dengelendi ve haftayı 3,4201'den tamamladı.

Kuzey Kore'nin dünkü "hidrojen bombası" denemesi sonrasında güne yüzde 0,16 yükselişle 3,4258 seviyesinden başlayan dolar/TL, 3,4395'e kadar yükseldi. Dolar/TL, 11.10 itibarıyla 3,4390 seviyesinden işlem görüyor.

Analister, Kuzey Kore'nin "hidrojen bombası" denemesinin ardından küresel piyasalarda azalan risk iştahıyla birlikte hisse senedi piyasalarının satışa döndüğünü ve doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazandığını belirterek, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra yarın yurt içinde açıklanacak ağustos ayı enflasyon verisinin takip edileceğini ifade etti. AA

Etiketler: dolar, Kuzey Kore
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