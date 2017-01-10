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Dolar ve Avro'dan tüm zamanların rekoru

Dolar/TL 3,7779 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, 2016 yılı kapanışına göre dolar/TL'deki değer kazancı yüzde 7'ye yaklaştı.

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Dolar ve Avrodan tüm zamanların rekoru
Dün güne 3,63'ün üzerinde başlayan dolar/TL, 3,7440 ile tarihi zirvesinden geri çekilerek günü 3,71'den tamamlamıştı. Bugüne yatay bir başlangıç yapan dolar/TL, yükseliş eğilimini sürdürerek rekorunu 3,7779 seviyesine taşıdı. Dolar/TL, saat 10.25 itibarıyla yüzde 1,3 artışla 3,75'in üzerinden alıcı buluyor.
 
Avro/TL ise 4,0072 ile tüm zamanların en yükseğini görmesinin ardından şu dakikalarda yüzde 1,6 primle 3,98'in üzerinde dengelendi. Sterlin/TL ise yüzde 1,1 artışla 4,5645'ten işlem görüyor.
 
Analistler, yurt içinde TBMM Genel Kurulu'nda, dün başlayan AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin piyasaların odak noktasında bulunduğunu ifade etti. Anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçildiğini, maddeler ile ilgili görüşme ve oylamaların yatırımcılar tarafından takip edileceği belirten analistler, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydetti.
 
Teknik açıdan dolar/TL'de 3,80 seviyesinin psikolojik direnç konumunda olduğunu dile getiren analistler, olası düşüşlerde ise 3,7250 seviyesinin destek konumuna geldiğini bildirdi.
Etiketler: Dolar/TL
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