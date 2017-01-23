Dolar ve avro yeni haftaya nasıl başladı?

Kapalıçarşı'da 3,7560 liradan alınan dolar 3,7580 liradan satılıyor. 4,0400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0420 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8260 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0680 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 3,7580, avro 4,0420 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 3,7560 liradan alınan dolar 3,7580 liradan satılıyor. 4,0400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0420 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8260 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0680 lira olmuştu.