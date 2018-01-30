Dolar ve avro güne yükselişle başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 3,7930 liradan, avro 4,6920 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,7910 liradan alınan dolar, 3,7930 liradan satılıyor. 4,6900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,6920 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7810 lira, avronun satış fiyatı ise 4,6780 lira olmuştu.Dolar ve avro güne yükselişle başladı
İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7910 liradan alınan dolar, 3,7930 liradan satılıyor. 4,6900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,6920 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7810 lira, avronun satış fiyatı ise 4,6780 lira olmuştu.