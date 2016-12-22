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Dolar ve avro güne nasıl başladı? (22.12.2016)

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5070, avro 3,6620 liradan güne başladı.

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Dolar ve avro güne nasıl başladı? (22.12.2016)

Kapalıçarşı'da 3,5050 liradan alınan dolar 3,5070 liradan satılıyor. 3,6600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,6620 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5120 lira, avronun satış fiyatı ise 3,6660 lira olmuştu. 

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