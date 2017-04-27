Dolar son 2 ayın dibini gördü

Dolar/TL, güne düşüşle başlayarak 3,5567'yi görmesinin ardından saat 09.45 itibarıyla 3,5585 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün güne yatay başlayan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) geç likidite penceresi (GPL) borç verme faiz oranını 50 baz puan artırmasının ardından düşüşe geçti ve 3,5608'i gördü.

Küresel piyasalardaki pozitif havanın devamı ve TCMB'nin faiz kararının etkisiyle düşüş eğilimini bugün de sürdüren dolar/TL, 3,5567 ile son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi ve saat 09.50 itibarıyla 3,5585'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,46 azalışla 3,8841, sterlin/TL yüzde 0,20 düşüşle 4,5890'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ile ABD'deki yoğun veri akışının izleneceğini, teknik açıdan dolar/TL'de 3,50 seviyesinin önemli psikolojik destek olduğunu, 3,60 seviyesinin ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.