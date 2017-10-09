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Buradasınız : » » Dolar haftaya yükselişle başladı

Dolar haftaya yükselişle başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 3,6970, avro 4,3370 liradan haftaya başladı.

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Dolar haftaya yükselişle başladı

Kapalıçarşı'da 3,6950 liradan alınan dolar 3,6970 liradan satılıyor. 4,3350 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,3370 lira olarak belirlendi. 

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6270 lira, avronun satış fiyatı ise 4,2420 lira olmuştu. 

Etiketler: dolar, Avro, döviz
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