Dolar haftaya düşüşle başladı

Küresel piyasalar, ABD ve İngiltere'de resmi tatil olması nedeniyle yeni haftanın açılışında sakin bir seyir izliyor. Yurt içinde ise döviz kurlarının düşüş eğilimi dikkati çekiyor.

ABD'de geçen hafta Başkan Donald Trump'ın açıklamaları ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları piyasaların gündemini oluşturdu. Fed tutanaklarında "Üyelerin çoğu, gelecek bilgilerin ekonomik görünümü genel olarak teyit etmesi durumunda, FOMC'nin yakında politika desteğinin azaltılması için bir adım daha atmasının muhtemelen uygun olacağını öngördü." ifadeleri öne çıktı.

ABD-Kuzey Kore geriliminin azalması piyasaları pozitif etkileyebilir

Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gerçekleştirilecek zirveyi iptal ettiğini açıklaması piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. Trump dün yaptığı açıklamada ise "Benimle Kim Jong-un arasındaki zirveyi planlamak üzere bizim ABD heyeti, Kuzey Kore'ye vardı" ifadelerini kullandı.

Analistler, ABD-Kuzey Kore geriliminin azalacağına ilişkin beklentilerin piyasaları pozitif etkileyebileceğini belirterek, bugün ABD ve İngiltere'de resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını dile getirdi.

Avrupa tarafında, İtalya'da hükümet sorununun çözüleceği beklentileri dün itibarıyla yerini yeniden belirsizliğe bıraksa da Avrupa Birliği karşıtı bir hükümet kurulacağı endişelerinin şimdilik rafa kalkması ile euro/dolar paritesi cuma günkü kayıplarının tamamını telafi ederek 1,1728'e kadar yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı 75,2 dolara geriledi

Yeni haftanın ilk işlem gününde Asya piyasalarında petrol fiyatlarının düşüşünü devam ettirdiği, pay piyasalarında ise sakin bir seyir izlendiği görülüyor. Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın geçen hafta yaptığı üretim sınırlaması beklentilerini artıran açıklamaları sonrasında düşüşe geçen Brent petrolün varil fiyatı bugün de yüzde1,4 azalışla 75,2 dolara geriledi.

Novak açıklamasında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı ülkelerin mevcut üretim kısıntısı anlaşmasını şimdilik korumayı planladığını belirtmişti.

Bu gelişmelerle bugün sakin bir seyir izlenen Asya pay piyasalarında, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,1 değer kaybetti

Merkez’in hamleleri dalgalanmaya neden oldu

Yurt içinde, geçen hafta döviz kurlarındaki yükseliş eğilimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı adımlar pay piyasalarında dalgalanmaya neden oldu. Geçen hafta, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,7 yükselişle 4,7040'tan kapanış yapan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 2’ye yakın değer kaybederek 4,63’ün altına geriledi.

BIST 100 endeksi yeni haftaya pozitif başlayabilir

Cuma günü yüzde 2,04 değer kazanarak haftayı 103.200 puandan tamamlayan BIST 100 endeksinin, düşüş eğilimindeki petrol fiyatları ve döviz kurlarının etkisiyle yeni haftaya pozitif başlayabileceğini tahmin eden analistler, dolar/TL'de ise 4,66'nın altında kalıcılık sağlanması durumunda 4,40 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Analistler, bugün ABD ve İngiltere'de resmi tatil ve makroekonomik veri gündeminin zayıf olması nedeniyle piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını kaydederek, kur ve petrol fiyatlarındaki gelişmelerin izlenmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA