Dolar güne yükselişle başladı (10 Ağustos 2017)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,54'ün üzerinde dengelendi.

Dün, küresel piyasalarda artan jeopolitik risk algısının etkisiyle 3,5498 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 3,5390'dan tamamladı.

Dolar/TL bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,15 artışla 3,5422 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 4,1613'ten, sterlin/TL önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 4,6017'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi dün 1,1689 seviyesine kadar gerilemesine karşın bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla günü 1,17 seviyesinin üzerinde tamamladı. Parite şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 1,1737'den alıcı bulurken, dolar endeksi yüzde 0,14 artışla 93,69 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşında değer kaybettiğini söyledi.

Bugün, İngiltere'de sanayi üretimi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi Başkanı William Dudley'in konuşmasının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5250 seviyesinin destek, 3,5530'un ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.