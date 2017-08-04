Dolar güne nasıl başladı? (4 Ağustos 2017)

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 3,5360 seviyesinde dengelendi.

Dün, küresel piyasalarda doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmasının etkisiyle 3,5478 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 3,5398'den tamamladı.

Dolar/TL, 3 günlük yükselişinin ardından bugüne Asya piyasalarında yatay başladı ve bankalararası piyasanın açılışında sınırlı da olsa düşüşe geçerek 3,5360 seviyelerinde dengelendi.

Avro/TL ise hafta başından bu yana ivme kazanan yükselişini, bugüne de taşıdı ve 4,2133 ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Avro/dolar bugün saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 4,2050 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dün açıklanan aylık ekonomi bülteninde, gelen verilerin Avro Bölgesi'ndeki ekonomik genişlemenin devam ettiğini doğruladığı ancak bu ekonomik genişlemenin daha güçlü enflasyon dinamiklerine henüz dönüşmediği bildirildi. Ayrıca dün açıklanan makro ekonomik verilerde genel olarak beklentilere yakın geldi. Bu gelişmelerle 1,19 seviyesini test eden avro/dolar paritesi günü 1,1869'dan tamamladı.

Parite bugün Almanya'da açıklanan fabrika siparişleri verisinin beklentileri aşmasının ardından yükselişini sürdürerek şu dakikalarda yüzde 0,13 artışla 1,1886 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasaların odak noktasında olduğunu söyledi.

Özellikle ABD ve Rusya arasındaki siyasi gerilimin ve jeopolitik risklerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5190 seviyesinin destek, 3,5550 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.