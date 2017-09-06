  • 06 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL, güne yatay başladı ve 3,4350-3,4450 bandında dengelendi.

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Dolar güne nasıl başladı?

Küresel piyasalarda azalan risk iştahına karşın doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesinin etkisiyle dün 3,4240'a kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 3,4393'den tamamladı.

Dolar/TL, bugün Asya piyasalarında güne yatay bir başlangıç yapması sonrasında saat 10.10 itibarıyla 3,4350-3,4420 bandında dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 4,1060, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 4,4860 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin güvercin olarak değerlendirilen açıklamalarının dolar üzerinde baskı oluşturmasına karşın Kuzey Kore geriliminin döviz kurlarındaki gerilemeyi sınırlandırdığını ifade etti.

Dünkü konuşmalarında Fed Minneapolis Şubesi Başkanı Neel Kashkari, faiz artırımlarının ABD ekonomisine zarar verdiğini söylerken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard da "Enflasyonun hedefimize doğru hareket etmesinden emin olana kadar para politikasını sıkılaştırma hakkında temkinli olmalıyız." dedi.

Bugün, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de ISM imalat dışı endeks ve Fed'in Bej Kitap Raporu başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,4180'in önemli destek, 3,4550'nin ise direnç olarak önce çıkacağını kaydetti. AA 

Etiketler: dolar, küresel piyasalar
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