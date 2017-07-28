Dolar güne nasıl başladı?

Kapalıçarşı'da 3,5310 liradan alınan dolar 3,5330 liradan satılıyor. 4,1310 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1330 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5260 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1300 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5330, avro 4,1330 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,5310 liradan alınan dolar 3,5330 liradan satılıyor. 4,1310 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1330 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5260 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1300 lira olmuştu.