Dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 3,51'in altında dengelendi.

Dün, küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinin etkisiyle 3,53'ün üzerinden 3,50 sınırına kadar gerileyen dolar/TL, günü yüzde 0,66 azalışla 3,5069'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla 3,5060'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda dünkü kapanış seviyesine yakın seyirle 3,9205'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,20 artışla 4,4660'tan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) stres testine tabi tuttuğu 34 bankanın ağır durgunluk şartlarında kredi vermeye yetecek asgari sermaye oranlarını karşıladığının açıklanması piyasaların üzerindeki baskı unsurlarından birini ortadan kaldırırken, dün ABD'de açıklanan haftalık işsizlik başvurusu beklentilerin üzerinde arttı. Bu gelişmelerle dolar endeksi günü yatay seyirle 97,59 seviyesinden tamamlarken, şu dakikalarda yüzde 0,19 azalışla 97,40'dan işlem görüyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, dün ülkesinde 5 yıl ikamet eden AB vatandaşlarına "yerleşik statüsü" verme teklifinde bulunmasının ardından yükseliş eğilimini sürdüren sterlin/dolar paritesi ise şuan yüzde 0,40 artışla 1,2732'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve ABD'de imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti

ABD Merkez Bankasının (Fed) üyelerinin açıklamalarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5350'nin direnç, 3,5000 ve 3,4750'nin ise destek olarak öne çıktığını söyledi.