  • 23 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Dolar güne nasıl başladı? (23 Ağustos 2017)

Dolar//TL güne yükselişle başlayarak 3,4986 seviyesinden işlem görüyor.

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Dolar güne nasıl başladı? (23 Ağustos 2017)

Dolar//TL güne yükselişle başlayarak 3,4986 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, küresel piyasalarda artan dolar talebine paralel 3,5056 seviyesini gören dolar/TL, bu seviyelerde tutunamadı ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 3,4945'ten tamamladı.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde 3,4996'ya kadar yükselen dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,11 artışla 3,4986'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,03 yükselişle 4,1130'dan, sterlin/TL de yüzde 0,07 değer kazancıyla 4,4858'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi, dün günü yüzde 0,45 azalışla 1,1762'den tamamlamasının ardından bugüne de değer kaybıyla başladı. Parite şu dakikalarda yüzde 0,07 azalışla 1,1753 seviyesinde ve dolar endeksi ise yatay seyirle 93,53 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin bugün yapacağı konuşmanın döviz kurları üzerinde etkili olacağını söyledi.

Bugün, yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ABD ve Avrupa'da imalat sektörü öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5250 seviyesinin direnç, 3,4700'nin ise destek olarak izleneceğini bildirdi.
 

Etiketler: dolar, döviz kuru, dolar fiyatları, dolar ne kadar?
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