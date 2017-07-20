Dolar güne nasıl başladı? (20 Temmuz 2017)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,5270 seviyelerinde dengelendi.

Dün, 3,5128 ile bu ayın en düşük seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 3,5218'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 3,5270'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,25 artışla 4,0664'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,23 yükselişle 4,5983'ten işlem görüyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü faiz kararının takip edileceğini belirterek, ECB Başkanı Mario Draghi'nin politika değişikliklerine ilişkin vereceği ipuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

ECB kararı öncesi 1,15 seviyesinin üzerinde işlem gören avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1521'den alıcı buluyor.

Analistler, Draghi'nin açıklamalarının piyasalar tarafından "şahin" olarak algılanması durumunda paritede 1,17 seviyelerinin gündeme geleceğini, aksi durumda ise 1,13 seviyelerine doğru geri çekilmelerin olabileceğini söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,5000 seviyesinin önemli psikolojik destek olarak izleneceğini belirten analistler, 35450 ve 3,5650 seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.