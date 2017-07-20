  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.528
    EURO 4.068
  • BIST 107556.15
    ALTIN 140.581
Buradasınız : » » Dolar güne nasıl başladı? (20 Temmuz 2017)

Dolar güne nasıl başladı? (20 Temmuz 2017)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,5270 seviyelerinde dengelendi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dolar güne nasıl başladı? (20 Temmuz 2017)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,5270 seviyelerinde dengelendi.

Dün, 3,5128 ile bu ayın en düşük seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 3,5218'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 3,5270'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,25 artışla 4,0664'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,23 yükselişle 4,5983'ten işlem görüyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü faiz kararının takip edileceğini belirterek, ECB Başkanı Mario Draghi'nin politika değişikliklerine ilişkin vereceği ipuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

ECB kararı öncesi 1,15 seviyesinin üzerinde işlem gören avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1521'den alıcı buluyor.

Analistler, Draghi'nin açıklamalarının piyasalar tarafından "şahin" olarak algılanması durumunda paritede 1,17 seviyelerinin gündeme geleceğini, aksi durumda ise 1,13 seviyelerine doğru geri çekilmelerin olabileceğini söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,5000 seviyesinin önemli psikolojik destek olarak izleneceğini belirten analistler, 35450 ve 3,5650 seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Etiketler: döviz kuru, dolar fiyatları, dolar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER