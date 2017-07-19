Dolar güne nasıl başladı? (19 Temmuz 2017)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,5317 seviyelerinde dengelendi.

Dün küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel 2 haftanın en düşük seviyesi olan 3,52'ye kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kaybıyla 3,5232'den tamamladı.

5 günlük düşüşün ardından bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,25 artışla 3,5317'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,04 artışla 4,0736'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,22 yükselişle 4,6052'den işlem görüyor.

ABD'de, halihazırda yürürlükte olan Obamacare sağlık sigortası yasasının kaldırılmasını öngören yeni yasa tasarısı, dün Cumhuriyetçi Parti'den 3 senatörün destek vermeyeceğini açıklamasının ardından oylanmadan geri çekildi.

Analistler, yasa tasarısının başarısız olmasının ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili belirsizlikleri arttırdığına işaret ederek, dolar endeksinin de 94,48 ile yaklaşık 11 ayın en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi. Endeks, şu dakikalarda yüzde 0,18 artışla 94,78 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin son dönemde yaptığı açıklamaların piyasalar tarafından "şahin" olarak algılandığını, bu durumun da avronun değerlenmesine neden olduğunu söyledi.

Avrupa bölgesindeki gelişmeler ve doların küresel piyasalardaki değer kaybından destek bulan avro/dolar paritesi 1,15 üzerindeki seyrini sürdürüyor. Parite, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 1,1533'den işlem görüyor.

Analistler bugün, ABD'de konut başlangıçları ve mortgage başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5550 seviyesinin direnç, 3,5075'in ise destek olarak izleneceğini kaydetti.