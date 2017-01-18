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Dolar, Euro ne kadar? (18 Ocak 2017)

Kapalıçarşı'da 3,7710 liradan alınan dolar 3,7730 liradan satılıyor. 4,0320 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0340 lira olarak belirlendi.

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Dolar, Euro ne kadar? (18 Ocak 2017)

Kapalıçarşı'da 3,7710 liradan alınan dolar 3,7730 liradan satılıyor. 4,0320 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0340 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7680 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0290 lira olmuştu.

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