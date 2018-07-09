Dolar 4 haftanın en düşüğünde

Türk lirası küresel piyasalarda artan risk iştahı ve doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesinin desteğiyle haftaya pozitif başladı.

Günün ilk yarısında diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden daha güçlü bir performans gösterdi.

Türk lirası zirvede

Dolar karşısında yüzde 1,3'lük değer kazancıyla en fazla yükselen gelişmekte olan ülke para birimi oldu.

Onu yüzde 1 ile Polonya zlotisi ve yüzde 0,7 ile Güney Afrika randı izledi.

En düşük seviyeyi gördü

Dolar/TL, günün ilk yarısında 4,5125 ile 11 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Ardından saat 13.10 itibarıyla 4,5150 seviyesinde dengelendi.

Euro/TL azalışta

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1,1 azalışla 5,3160'tan, sterlin/TL de yüzde 0,9 düşüşle 6,0250'den işlem görüyor.

Analistler, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'deki yemin törenini hatırlattı.

Dolar/TL'de 4,49 ile dengede

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek törenle sonrasında açıklanacak kabine üyeleri ve Hazine'nin düzenlediği tahvil ihaleleri takip edilecek.

Analistler teknik açıdan dolar/TL'de 4,49'un destek konumunda olduğu görüşünde. 4,55'in ise direnç konumuna gelebileceğini söyledi.

Kaynak: AA