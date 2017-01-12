Dolar 3,80'in altına geriledi

Dolar/TL, sabah saatlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) repo ihalesi açmamasının ardından başlayan düşüşünü devam ettirerek 3,7692'ye kadar geriledi.

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 3,9296'ya kadar çıksa da TCMB'nin saat 10.00'da 1 hafta vadeli repo ihalesi açmamasının ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçti.

Düşüş eğilimini, uluslararası piyasalarda doların değer kaybetmesinden bulduğu destekle günün ikinci yarısına da taşıyan dolar/TL 3,7692 seviyesine kadar geriledi.

Dolar/TL, saat 15.50 itibarıyla yaklaşık yüzde 2,2 azalışla 3,7850'den işlem görürken, gün içinde 4,1804 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören avro/TL de 4,0200'a kadar düştü. Şu dakikalarda avro/TL 4,0440 seviyesinden, sterlin/TL 4,6608'den işlem görüyor.

Analistler, TCMB'nin 1 hafta vadeli repo ihalesi açmayarak TL likiditesini sıkılaştırmasının, kurlar üzerinde baskı oluşturduğunu, buna ek olarak uluslararası piyasada doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesinin de dolar/TL'deki düşüşü desteklediğini ifade etti.

Yurt dışında, 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı koltuğuna oturacak Donald Trump'ın dün gerçekleştirdiği basın toplantısındaki açıklamalarının ardından yatırımcıların dolar talebinin azaldığını ifade eden analistler, buna bağlı olarak dolar endeksinin bugün yaklaşık yüzde 1 gerilediğini kaydetti.

Analistler, bugün saat 16.30'dan itibaren ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,81'in altında kalması durumunda, sırasıyla 3,7250 ve 3,6400 seviyelerinin gündeme gelebileceğini tahmin etti.