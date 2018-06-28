Doku Kültürü Laboratuvarı ile yılda 30 milyon bitki yetişecek

Sakarya Arifiye'de kurulacak Doku Kültürü Laboratuvarı için protokol imza töreni, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) yapıldı.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın (MARKA) desteği, SATSO ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle gerçekleştirilecek proje, 30 hektarlık alan üzerine inşa edilecek.

İmza töreninde konuşan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Türkiye'de tüm toprakların değerli fidanlara kavuşmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Bitkilerimizi çoğaltmak ve genlerini muhafaza etmek zorundayız"

Vali İrfan Balkanlıoğlu, projenin Türkiye’yi fidan yoksunluğundan kurtaracağını temenni ettiklerini belirtti.

"Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, çiftçi birlikleri, odalar da projemize dahil olunca inşallah ülkemiz sebze, meyve ve süs bitkisi sıkıntısı yaşamayacak. Bitki türlerinin yok olmaması açısından proje çok önemli. Ne yazık ki çeşitli nedenlerden bazı bitki türleri yok olabiliyor. Bitkilerimizi çoğaltmak ve genlerini muhafaza etmek zorundayız. Proje’nin paydaşları olan SATSO, MARKA ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ni bu anlamlı çalışmaları için tebrik ediyorum."

"Yıllık 30 milyon bitki üretim kapasitesine sahip olacak"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ise, Sakarya Tarımsal Ürünler Mükemmeliyet Merkezi’ne Arifiye’de 30 hektarlık arsa tahsis ettiklerini söyledi.

Belediye olarak şehrin verimli tarım alanlarını korumaya gayret gösterdiklerini anlatan Zeki Toçoğlu, şu bilgileri verdi:

"Bu merkezde klasik yöntemlerle çoğaltılması zor bitkiler, doku kültürü teknikleri kullanarak çoğaltılacak. Yıllık 30 milyon bitki üretim kapasitesine sahip olacak merkezin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. SATSO Başkanımız Akgün Altuğ’a da projeye sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kendisini kutluyorum."

Kaynak: AA