Doğu'nun son iki aylık ihracatı sevindirdi

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği verilerinden yapılan derlemeye göre, bu yılın ocak-eylül döneminde, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan 17 ilden 171 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

DAİB, 2017'nin ağustos ve eylül ayını kapsayan 2 aylık dönemde 246 milyon 287 bin dolarlık sanayi ürünü ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın ağustos ve eylül ayında geçen yılki döneme göre yüzde 30'luk artışla madencilik sektöründe 13 milyon dolar, tarım ürünlerinden ise yüzde 1'lik artışla 38 milyon 815 dolarlık ihracat yapıldı. Diğer sektörlerde yapılan ihracat ise 870 bin dolar oldu.

DAİB'in ağustos ve eylül ayı ihracatında yüzde 23'lük artışla ilk sırayı sanayi ürünleri arasından 52 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri aldı.

Son iki ayda tekstil ve halı ihracatı yüzde 90 arttı

Sektörler arasında en yüksek ihracat artışı ise yüzde 90 oranla 1 milyon 660 bin dolarlık ihracatla tekstil ve halı ürünleri olarak kayda geçti.

Son 2 ayda toplam 298 milyon 972 bin dolarlık ihracat yapan birliğin söz konusu dönemde en çok ihracat yaptığı ülkeler ilk sırayı Irak aldı, bu ülkeyi İran, Azerbaycan, Almanya ve Bulgaristan takip etti.

Bu yılın ağustos ve eylül ayı ihracatında en çok artış gösteren il miktar bakımından Hakkari olurken bu kenti sırasıyla Batman, Bitlis, Elazığ, Van, Bingöl, Ardahan, Erzincan ve Muş izledi.

Kaynak: AA