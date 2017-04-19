Doğum yardımında büyük pay ilk çocuklar için

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2015'ten bu yana yaptığı doğum yardımlarından en fazla ilk çocuklarını kucaklarına alan aileler yararlandı.

Bakanlık verilerinden derlediği bilgilere göre, 15 Mayıs 2015'ten beri yurt içi ve dışında dünyaya gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi bebekler için 2 milyon 199 bin 10 kişiye doğum yardımı ödemesi yapıldı.

Doğum yardımı için başvuruda bulunan annelerin, canlı doğan birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için 600 lira ödeniyor. Annenin vefat etmesi, Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olmaması gibi durumlarda ise ödemeler babanın hesabına yatırılıyor.

Bu kapsamda, uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar toplam 2 milyon 199 bin 10 kişi, bebekleri için doğum yardımı ödemesi aldı.

En fazla destek ilk çocuklara

Bakanlığın verilerine göre, yaklaşık 2 yıllık süreçte en fazla doğum yardımı ödemesi, ilk çocuklar için yapıldı. Toplam 796 bin 905 aileye ilk çocukları için 300 lira destek sağlanırken, ikinci çocuk için verilen 400 liralık destekten 702 bin 410 aile faydalandı. Üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 liralık destek alan ailelerin sayısı ise 699 bin 695 oldu.

Şanlıurfa ve Gaziantep ilk beşte

İstanbul, 368 bin 443 kişi ile Türkiye genelinde en fazla doğum yardımı alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla 125 bin 572 ile Ankara, 109 bin 643 kişiyle Şanlıurfa takip etti. Gaziantep 85 bin 618, İzmir 83 bin 933 ile sıralamadaki diğer iller oldu.

Tunceli bin 600, Bayburt 2 bin 147 ve Ardahan 2 bin 279 kişi ile doğum yardımı desteğinden en az yararlanan iller arasında yer aldı.

21 bin baba da doğum yardımı aldı

Bu arada doğum yardımından annelerin yanı sıra babalar da yararlandı. Türkiye genelinde yardım alan 2 milyon 199 bin 10 kişi arasında 21 bin 109 baba da bulunuyor.

4 bin 253 babanın doğum yardımından faydalandığı İstanbul birinci sırada yer alırken, bunu bin 408 rakamı ile Antalya, bin 281 sayısı ile de Hatay takip etti.