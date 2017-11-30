  • 30 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Doğum borçlanmasının şartları açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu doğum borçlanmasının şartlarını açıkladı.

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Doğum borçlanmasının şartları açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, doğum borçlanması yapılabilmesi için sigortalı tescilinin olması, prim ödenmesi, daha sonra doğum yapılması ile doğumdan sonra 2 yıllık süreyi geçmemek üzere prim ödenmemiş sürelerin bulunması gerektiğini belirtti.

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, sigortalı bir işte çalışmadan önce doğum yapan kadınların da doğum borçlanması yapabilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin soru önergesine Sarıeroğlu, yazılı yanıt verdi.

Bakan Sarıeroğlu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, sigortalı kadının, üç kereye mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra 2 yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri borçlanabileceğini anımsattı.

Sarıeroğlu, "Doğum borçlanması yapılabilmesi için öncelikle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili bentlerine göre sigortalı tescilinin olması, kısa ya da uzun vade sigorta kolları yönünden prim ödenmiş olması ve daha sonra doğum yapılmış olması ile doğum tarihinden sonra 2 yıllık süreyi geçmemek üzere prim ödenmemiş sürelerin bulunması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Etiketler: doğum borçlanması, Jülide Sarıeroğlu
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